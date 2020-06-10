В Сербии за минувшие сутки выявлено 66 новых случаев заражения COVID-19

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10 июня 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Сербии за последние 24 часа скончался один больной с коронавирусом, выявлено 66 новых зараженных. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

Известно, что общее число скончавшихся от COVID-19 в регионе с начала пандемии - 251 пациент, всего выявлено 12 031 зараженных жителей.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Уже работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах.

Страна 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.

Ранее сообщалось: организаторы Кубка Италии по футболу приняли решение отказаться от назначения дополнительного времени в полуфинальных и финальном матчах турнира.