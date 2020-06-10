В полуфиналах и финале Кубка Италии по футболу не будет дополнительного времени

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10 июня 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мяч. Фото: pixabay.com

Стало известно, что организаторы Кубка Италии по футболу приняли решение отказаться от назначения дополнительного времени в полуфинальных и финальном матчах турнира.

Отмечается: в случае ничейного исхода по истечении основного времени команды сразу перейдут к серии пенальти. Финальный матч пройдет 17 июня, а 20 июня возобновится чемпионат Италии, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19.

Сейчас из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Испании продолжится 11 июня, Англии - 17 июня, а французское первенство закончилось досрочно.

Ранее сообщалось: Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.