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В полуфиналах и финале Кубка Италии по футболу не будет дополнительного времени

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В полуфиналах и финале Кубка Италии по футболу не будет дополнительного времени
Мяч. Фото: pixabay.com

Стало известно, что организаторы Кубка Италии по футболу приняли решение отказаться от назначения дополнительного времени в полуфинальных и финальном матчах турнира.  

Отмечается: в случае ничейного исхода по истечении основного времени команды сразу перейдут к серии пенальти. Финальный матч пройдет 17 июня, а 20 июня возобновится чемпионат Италии, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19.

Сейчас  из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Испании продолжится 11 июня, Англии - 17 июня, а французское первенство закончилось досрочно.

Ранее сообщалось: Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.  

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