В полуфиналах и финале Кубка Италии по футболу не будет дополнительного времени

Стало известно, что организаторы Кубка Италии по футболу приняли решение отказаться от назначения дополнительного времени в полуфинальных и финальном матчах турнира.
Отмечается: в случае ничейного исхода по истечении основного времени команды сразу перейдут к серии пенальти. Финальный матч пройдет 17 июня, а 20 июня возобновится чемпионат Италии, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19.
Сейчас из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Испании продолжится 11 июня, Англии - 17 июня, а французское первенство закончилось досрочно.
Ранее сообщалось: Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.