Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

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7 июня 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Конор Макгрегор, АГН Москва/Global Look Press

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор утром в воскресенье, 7 июня, сделал важное заявление. Он сообщил преданным поклонникам о завершении своей профессиональной карьеры.

Конор Макгрегор написал на своей страничке в Twitter, что принял решение уйти из боев. Он поблагодарил всех за "удивительные воспоминания".

Знаменитый ирландский боец сопроводил публикацию фотографией, на которой он запечатлен вместе со своей матерью Маргарет. Снимок был сделан после одного из чемпионских поединков, который прошел в американском городе Лас-Вегас.