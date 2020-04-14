Макгрегор тратит деньги на борьбу с пандемией и критикует правительство

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Самый популярный боец ММА в мире вносит свой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Его помощь может оказаться довольно весомой для населения родной страны.

В середине марта Макгрегор выложил в Instagram серию фотографий, где он улыбается, держит на руках детей и позирует с женой. В описании же к фото было сказано о смерти его тети из-за вируса, что дало повод общественности считать виновником содеянного COVID-19. Спустя сутки Конор прояснил ситуацию. Оказалось, что тетя умерла не от коронавируса. От чего - он не сообщил.

Спустя еще неделю в гости к Конору приехали журналисты ESPN, чтобы показать миру, как он проводит тренировки в подвале собственного дома. Тренироваться в подвале бойцу пришлось из-за того, что его зал в Дублине закрыли на карантин.

В конце марта Конор записал видеообращение к нации, в котором призвал сограждан соблюдать строгие правила, разработанные правительством: не выходить из дома дальше, чем на милю, никуда не ездить. Он заявил, что если соблюдать карантин, то через две недели число заболевших резко сократится, а через пять недель распространение коронавируса в стране будет полностью прекращено.

«Пять недель потерпеть — и мы свободны. Отсчет начинается прямо сейчас», — резюмировал Конор.

Тогда же стало известно, что Конор потратил миллион евро для закупки средств индивидуальной защиты. Деньги были отправлены в ирландские больницы. Боец также призвал правительство страны закрыть аэропорты.

«Самолеты должны летать в Ирландию только, если в них везутся медикаменты или другие средства борьбы с вирусом, ничего больше!», — заявил бывший чемпион UFC.

Известно, что правительство Ирландии к бойцу до сих пор не прислушалось. Это настолько разозлило Макгрегора, что он даже заговорил о возможной смене власти в стране.

«Мы можем быть в трех неделях от революции. Я привел свои доводы», — написал Конор в Twitter 12 апреля.

Как видим, Макгрегор основательно включился в борьбу с пандемией. Его авторитет в Ирландии довольно высок, поэтому с тем, что он заявляет и делает, нельзя не считаться.