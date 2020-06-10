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Две американки «испортили» людям день «отвратительным» завариванием чая

, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Две американки «испортили» людям день «отвратительным» завариванием чая
Чай. Фото: pixabay.com

Две американки решили порадовать подписчиков в соцсети своим способом заваривания чая с молоком, который любят пить в Великобритании. Однако подписчики не просто не оценили рецепт, а назвали его отвратительным.

Девушки налили в чашку воду из-под крана и поставили ее греть в микроволновку. Затем они долили туда молоко, а после положили пакетик чая. В самом конце они насыпали в получившийся напиток много сахара.

В комментариях возмущенные люди признали рецепт отвратительным и рекомендовали девушкам греть воду в чайнике, а не в микроволновой печи. «Вы только что испортили мой день. Надеюсь, вы счастливы», «Я не могу поверить, что это серьезно. Над нами шутит американский чайный преступник», - написали пользователи.

АБ

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