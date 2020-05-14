Россия практически утратила статус «чайной» страны

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14 мая 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Кофе. Фото: Pixabay

По данным экспертов, в России потребление кофе в натуральном выражении превысило потребление чая.

В 2019 году потребление россиянами всех возможных кофейных напитков достигло 180 тыс. тонн, что оказалось на 40 тысяч больше, чем чая.

Таким образом, впервые кофе вышел в лидеры, поскольку в предыдущие два года россияне за год употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе – по 160 тыс. тонн.

Исследовательская компания GfK зафиксировала, что покупки кофе в магазинах уже два года опережают покупки чая. В 2019 году для домашнего потребления российские семьи купили 110,8 тыс. тонн кофе и только 90,6 тыс. тонн чая, а годом ранее, соответственно, 104,7 тысячи и 92,3 тыс. тонн.

Ранее эксперт рассказал, сколько чашек кофе должен выпивать человек на карантине.