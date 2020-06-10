Как избежать появления новых опасных для человека инфекций

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10 июня 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Выявлением источников новых инфекционных заболеваний, которые в будущем могут угрожать человечеству, занялась международная группа исследователей.

Британские биологи изучили, где и при каких обстоятельствах появлялись на свет опасные и ранее неизвестные медицине болезни. Оказалось, что в основном люди заражались от диких животных.

«За последние 20 лет мы столкнулись с шестью крупными напастями: SARS, MERS, Эбола, птичий грипп, свиной грипп и COVID-19. От пяти пуль мы уклонились, шестая нас достала. И это не последняя пандемия, с которой мы столкнулись. Поэтому надо тщательнее изучать заболевания диких животных», – заявил профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис.

Ученые создали систему распознавания, позволяющую выделить среди тысяч известных науке бактерий, паразитов и вирусов, поражающих диких животных, самые опасные для человека. Если патоген включен в черный список, биологи рекомендуют заняться поиском защиты от него, не дожидаясь начала эпидемии.

Специалисты считают, что вырубка лесов и вторжение в места обитания дикой фауны – способствуют учащению передачи заболеваний от животных к людям.

«Есть немало свидетельств того, что измененные человеком ландшафты с низким уровнем разнообразия форм жизни, такие как поля и плантации, чаще ассоциируются с более высоким риском для людей заразиться той или иной инфекцией. Естественно, это не единственная причина болезней. Однако зачастую именно те виды животных, которые легче уживаются с человеком – например, некоторые грызуны, – одновременно оказываются более эффективными носителями и распространителями патогенов», - рассказал профессор Университетского колледжа Лондона Кейт Джонс.

Профессор Эрик Февр считает, что под особым и постоянным контролем должны находиться опушки лесов и рынки, где продают диких животных, - зоны особого риска, где размыты границы между миром людей и правдой.