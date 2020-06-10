Прокурор не подтвердил причастности Киева к крушению MH17

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10 июня 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: обломок MH17, Mission of Russia EU/globallookpress.com

Нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания по крушению MH17 заявил, что совместная следственная группа (ССГ) не нашла доказательств того, что Украина причастна к авиакатастрофе с малайзийским Boeing. Слушания возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник, 8 июня.

«Следственная группа исследовала открытые исходные коды на изображениях украинских и российских систем "Бук", чтобы определить, имеют ли они сходство с ЗРК "Бук", запечатленными на фотографиях и видео 17 июля 2014 года на востоке Украины. Было проанализировано более 2400 фотографий как украинских, так и российских систем "Бук". Это также не предоставило никакой информации о нахождении украинской системы "Бук" в этом районе 17 июля 2014 года», - пояснил он.

Бергер добавил, что были изучены возможные места, с которых мог вестись обстрел, а также происхождения обнаруженных частей ракет.

Напомним, что одной из версий крушения самолета является обстрел малайзийского Boeing украинским ракетно-зенитным комплексом «Бук». Для проведения расследования Министерство обороны Украины предоставило информацию о фактических местоположениях своих систем 17 июля 2014 года.

Известны результаты анализа тел членов экипажа MH17.