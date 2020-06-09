Известны результаты анализа тел членов экипажа MH17

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июня 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото:Boeing 777, Leonid Faerberg/Transport Photo Images/globallookpress.com

Прокурор Тейс Бергер на суде по делу крушения MH17 предоставил результаты экспертизы тел экипажа малайзийского Boeing на востоке Украины. Слушания возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник, 8 июня.

«В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды», - высказал он, отметив, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой «Бук» типа 9М38М1, чем с 9М38.

По его словам, обнаруженная в теле другого члена экипажа частица совершенно отличается от вышеперечисленных фрагментов. При этом прокурор добавил, что в обломках и телах погибших удалось обнаружить только 370 осколков из 8 тысяч, а два из них визуально распознаются как бабочки.

Напомним, что в 2015 году эксперты концерна ПВО «Алмаз-Антей» выяснили, что MH17 был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и снята с вооружения в 2011 году. Кроме того, они исключили вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1, т.к. не смогли обнаружить повреждения, которые оставляет такой тип боеприпаса.