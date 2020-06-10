Политолог оценил прогноз Саакашвили о распаде Украины

Политолог Андрей Окара прокомментировал заявление главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили о том, сто страну ждет распад.
Андрей Окара отметил, что эмоциональные слова Михаила Саакашвили не лишены адекватности, но при этом не являются «диагнозом» для Украины. Эксперт считает, что политика в команде окружают клоуны, «совершенно не разбирающиеся в госуправлении», а руководит имя президент Владимир Зеленский.
«Саакашвили попал в сложную ситуацию - он главный по реформам, но при этом у него мало ресурсов и полномочий для проведения реформ», - пояснил он.
Политолог добавил, что в критической ситуации можно ожидать даже «распада» Украины. По его словам, сейчас страна находится в затруднительном положении – «состоянии войны», а ее экономика за последние шесть лет потеряла 20% промышленного потенциала.