Политолог оценил прогноз Саакашвили о распаде Украины

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10 июня 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Михаил Саакашвили, Vladimir Valishvili/Russian Look/globallookpress.com

Политолог Андрей Окара прокомментировал заявление главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили о том, сто страну ждет распад.

Андрей Окара отметил, что эмоциональные слова Михаила Саакашвили не лишены адекватности, но при этом не являются «диагнозом» для Украины. Эксперт считает, что политика в команде окружают клоуны, «совершенно не разбирающиеся в госуправлении», а руководит имя президент Владимир Зеленский.

«Саакашвили попал в сложную ситуацию - он главный по реформам, но при этом у него мало ресурсов и полномочий для проведения реформ», - пояснил он.

Политолог добавил, что в критической ситуации можно ожидать даже «распада» Украины. По его словам, сейчас страна находится в затруднительном положении – «состоянии войны», а ее экономика за последние шесть лет потеряла 20% промышленного потенциала.