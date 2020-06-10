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Зеленский назвал условие восстановления отношений Украины и России

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Зеленский назвал условие восстановления отношений Украины и России
президент Украины Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency

Глава Украины Владимир Зеленский в среду назвал условие восстановления отношений своей страны с Россией. По его словам, период времени, необходимый для восстановления прежних связей, пока неизвестен.

Владимир Зеленский подчеркнул, что единения и возможности для украинского и российского народов нормально и откровенно общаться без возвращения Крыма не будет.

Президент Украины также полагает, что через несколько лет российскому народу "станет стыдно за случившееся в Крыму", а также выразил уверенность в том, что впоследствии полуостров снова станет частью украинской территории. 

ЕТ

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