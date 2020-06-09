Зеленский признался, почему боится оскорблять Путина

Украинские СМИ в очередной раз поставили в щекотливое положение своего президента. Он был вынужден рассказывать о непозволительности «оскорбительных вещей» в адрес Владимира Путина.
Это выглядит, как очередная выходка. Зеленский рассказал украинским журналистам, почему не хочет оскорблять Путина.
«Считаю ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное», — заявил Зеленский: «Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей».
Вообще-то, оскорбить Путина Зеленскому не получится, даже если он попытается подобрать самые язвительные насмешки. Президент России умеет отвечать очень взвешенно. И эти ответы, скорее выставят «шутника», как клоуна.