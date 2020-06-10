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ДНР сделала экстренное заявление о потерях ВСУ в ходе подрыва машин под Донецком

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

ДНР сделала экстренное заявление о потерях ВСУ в ходе подрыва машин под Донецком
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины понесли потери в результате подрыва двух бронетранспортеров под Донецком. Информация о данном инциденте содержится в экстренном заявлении, с которым выступили в Народной милиции ДНР.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении разведки ополчения, украинские машины наехали на собственные мины в районе Авдеевки. В результате подрыва транспортных средств погибли четверо военных, четырнадцать ранены.

В Народной милиции не исключили, что киевское командование спишет эти потери на агрессию противника.

Ранее в среду сообщалось, что политик Михаил Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины.

ДЦ

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