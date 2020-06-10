Источники: в США во время испытаний был «потерян» тестовый образец ракеты

Утром в среду, 10 июня, в СМИ появилась информация, предоставленная источниками, о том, что в Соединенных Штатах Америки во время испытаний был потерян тестовый образец гиперзвуковой ракеты.
Предполагается, что ракета, о которой идет речь, была разработана корпорацией Lockheed Martin по программе гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем, принадлежащей Пентагону.
Как сообщает Aviation Week, в ходе испытаний над сушей тестовый экземпляр данной ракеты внезапно отделился от бомбардировщика B-52 и был утрачен.
В Министерстве обороны США данный инцидент пока не комментируют, указывая на секретность подобных испытаний.