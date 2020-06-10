Источники: в США во время испытаний был «потерян» тестовый образец ракеты

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10 июня 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

бинокль, pixabay.com

Утром в среду, 10 июня, в СМИ появилась информация, предоставленная источниками, о том, что в Соединенных Штатах Америки во время испытаний был потерян тестовый образец гиперзвуковой ракеты.

Предполагается, что ракета, о которой идет речь, была разработана корпорацией Lockheed Martin по программе гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем, принадлежащей Пентагону.

Как сообщает Aviation Week, в ходе испытаний над сушей тестовый экземпляр данной ракеты внезапно отделился от бомбардировщика B-52 и был утрачен.

В Министерстве обороны США данный инцидент пока не комментируют, указывая на секретность подобных испытаний.