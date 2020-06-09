Врач: Бессимптомные больные коронавирусом представляют гораздо меньшую угрозу

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9 июня 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Люди в масках. Фото: pixabay.com

Американский врач-эпидемиолог Мария ван Керкхов считает, что вероятность заразиться от бессимптомного носителя коронавируса невелика. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции ВОЗ.

По ее словам, следует выделять пациентов, которые переносят болезнь бессимптомно, а также тех, у кого симптомы еще не успели проявиться. Медик говорит, что люди, у которых симптомы так и не проявляются, представляют намного меньшую угрозу для окружающих.

По словам ван Керкхов, ВОЗ анализирует данные из тех стран, где ведут подробный учет заболеваемости коронавируса. Кроме этого, врач отметила, что для борьбы с распространением коронавируса важнее всего выявлять пациентов с симптомами болезни и изолировать их.

Ранее в ВОЗ отмечали, что ситуация с пандемией в мире ухудшается.