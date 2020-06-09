В США хоронят афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского

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9 июня 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Хьюстон, США. Фото: pixabay.com

Афроамериканца Джорджа Флойда, который две недели назад погиб от рук полицейского офицера в Миннеаполисе в штате Миннесота, хоронят в родном городе – техасском Хьюстоне.

Сообщается, что траурная церемония проходит в церкви The Fountain of Praise, служба транслируется в режиме онлайн. Члены семьи Флойда прибыли в церковь в белых одеждах.

Согласно программе траурной службы, на похоронах выступят кандидат в президенты США Джо Байден, члены палаты представителей США Эл Грин и Шейла Джексон Ли, а также мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.

Джордж Флойд будет похоронен на кладбище в городе Перленд, а процессию будут сопровождать сотрудники департамента полиции Хьюстона.