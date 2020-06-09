В Голландии задержали гражданина Грузии с 12 миллионами евро наличными

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9 июня 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Евро. Фото: Pixabay

В Эйндховене полиция задержала гражданина Грузии, у которого при себе было более 12 млн евро.

По словам его адвоката, 35-летний мужчина не имел собственности и одно время был бездомным. Тем не менее, во время обыска в доме, где временно проживал гражданин Грузии, полиция нашла две единицы огнестрельного оружия и аппарат для подсчета денег.

Сообщается, что задержанный отказывается говорить, откуда у него появилась такая внушительная сумма. Мужчине уже предъявили обвинение в отмывании денег.

По данным полиции Нидерландов, это самая крупная сумма, когда-либо найденная в одном месте.

Ранее сообщалось, что женщина в возрасте 101 года выздоровела в Нидерландах после заражения COVID-19.