В Голландии задержали гражданина Грузии с 12 миллионами евро наличными

В Эйндховене полиция задержала гражданина Грузии, у которого при себе было более 12 млн евро.
По словам его адвоката, 35-летний мужчина не имел собственности и одно время был бездомным. Тем не менее, во время обыска в доме, где временно проживал гражданин Грузии, полиция нашла две единицы огнестрельного оружия и аппарат для подсчета денег.
Сообщается, что задержанный отказывается говорить, откуда у него появилась такая внушительная сумма. Мужчине уже предъявили обвинение в отмывании денег.
По данным полиции Нидерландов, это самая крупная сумма, когда-либо найденная в одном месте.
Ранее сообщалось, что женщина в возрасте 101 года выздоровела в Нидерландах после заражения COVID-19.