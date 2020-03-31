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Женщина в возрасте 101 года выздоровела в Нидерландах после заражения COVID-19

, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Женщина в возрасте 101 года выздоровела в Нидерландах после заражения COVID-19
pexels.com

В Нидерландах из больницы в провинции Южная Голландия выписали очень пожилую женщину, у которой был диагностировал коронавирус. Пульмонолог этой больницы очень рад излечению 101-летней женщины, госпитализированной после заражения новым типом коронавируса.

"Она смелая женщина. Замечательно видеть, как она придерживается социальных правил", - цитирует доктора местное издание NL Times. По словам пульмонолога, все врачи больницы обрадовались новости о выздоровлении такой возрастной пациентки. "К счастью, есть и положительный опыт", - отметил врач-специалист.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 31 марта объявил о продлении до 28 апреля принятых в стране ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

 

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