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В Чехии рейсовый автобус врезался в остановку, есть пострадавшие

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Чехии рейсовый автобус врезался в остановку, есть пострадавшие
скорая помощь в Чехии, Marketa Hofmanova/CTK

В городе Сланы, который расположен в 37 километрах к западу от столицы Чехии Праги, рейсовый автобус врезался в остановку. Об этом во вторник сообщила представитель полиции Петра Эффенбергерова.

Согласно последней информации, в результате наезда автобуса на павильон остановки травмы получили три человека, в частности ребенок – у него тяжелые ранения.

На место случившегося оперативно прибыли врачи, сотрудники полиции и пожарные. Кроме того, для транспортировки раненых в медицинское учреждение был задействован вертолет скорой помощи. В настоящий момент причины аварии расследуют правоохранительные органы.

ЕТ
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