В Китае оценили исследование о распространении COVID-19 прошлым летом

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9 июня 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: человек в маске, Rodrigo Reyes Marin/AFLO/globallookpress.com

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала заявление американских ученых о том, что вспышка новой коронавирусной инфекции была зарегистрирована в Ухане ещё летом 2019 года. По ее словам, их выводы «притянуты за уши».

«Мне кажется, что в выводы, основанные на потоке автомобилей, сложно поверить любому взрослому человеку. Например, сегодня у нас будет мероприятие в южном здании, количество автомобилей увеличилось в несколько раз, какие вы можете сделать выводы? Что у нас заболевших больше стало? Мне кажется, что этот метод исследования очень сильно притянут за уши», - высказала она.

При этом группа ученых во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета не стала утверждать, что полностью права.