Политолог предположил, что протесты в США не закончатся просто так

Политолог Владимир Шаповалов оценил беспорядки, начавшиеся в Соединенных Штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Специалист уверен, что нынешние протесты получат продолжение осенью.
Шаповалов отметил, что, несмотря на множество моральных вопросов к погибшему, Флойда сделали своеобразным лидером протестных акций. «Стихийному протесту необходима была фигура не столько лидера, сколько сакральной жертвы. В этом смысле Флойд – не лидер протеста, это сакральная жертва, человек, который символизирует угнетение афроамериканцев», - объяснил политолог. По его словам, смерть мужчины оказалась поводом для начала народных волнений.
Кроме того, эксперт отметил, что ситуация может стабилизироваться в течение недели, однако это не означает конец протестов. Бунты могут возобновиться в октябре-ноябре, когда в стране пройдут президентские выборы, передает Мир24