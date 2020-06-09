Политолог воспринял решение упразднить департамент полиции в Миннеаполисе как капитуляцию властей

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9 июня 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Протесты в Миннеаполисе, США. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Liu Jie

Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал решение американских властей ликвидировать департамент полиции в Миннеаполисе. По его словам, это указывает на капитуляцию власти перед протестующими.

«Дальше может быть одно из двух: если это решение нужно воспринимать всерьез, оно будет иметь серьезные негативные последствия, потому что это разрушение государственности», - считает эксперт. Он отметил, что, следом за Миннеаполисом подобного могут потребовать и в других городах. Также по примеру афроамериканцев отстаивать свои интересы могут начать испаноговорящие жители страны или даже криминальные сообщества, «которые увидят в этом очень хорошую возможность для себя пойти на ликвидацию власти».

«Нужно действовать системно. Для американского общества необходим новый общественный контракт, который включит решения, которые устроят все общины американского общества», - отметил Шаповалов. Он добавил, что осенью в преддверии президентских выборов в США протесты могут вспыхнуть с новой силой, передаёт Мир24.