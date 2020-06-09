Зеленский хотел заразиться COVID-19 и показать украинцам, «что это не чума»

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9 июня 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел заразиться коронавирусом нового типа и "пройти этот этап", чтобы на собственном примере показать гражданам страны, "что это не чума".

Зеленский заявил, что хотел, чтобы людям было легче, поэтому в особенно тяжелый момент захотел заболеть COVID-19 сам, изолироваться в офисе президента и пережить тот процесс "нормально". По словам украинского лидера, люди бы поняли, что данная болезнь не такая страшная.

Президент Украины, однако, заявил, что его семья не простила бы ему этот поступок. "Сказали бы, что я сумасшедший", – заключил Владимир Зеленский.