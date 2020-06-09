Глава Минюста США заявил, что Трампу во время протестов действительно советовали укрыться в бункере

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9 июня 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

президент США Дональд Трамп, Doug Mills/CNP/AdMedia

Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что сотрудники Секретной службы США рекомендовали американскому лидеру Дональду Трампу во время протестов у Белого дома укрыться в бункере.

По словам Барра, "все было так плохо", что Трампу предложили переждать опасный момент в подземном бункере. Глава Минюста США подчеркнул, что нельзя допускать в стране такого.

Ранее о том, что Трамп укрывался в бункере в центре Вашингтона в ночь на 30 мая, заявило издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. Глава Соединенных Штатов Америки впоследствии не подтвердил данную информацию, уточнив, что спускался в убежище в течение дня "для инспекции" и находился там недолго.