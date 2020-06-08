Американские демократы предлагают провести реформы в полиции США

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8 июня 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Беспорядки в США. Фото: PPI/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Представители Демократической партии США представили в Конгресс законопроект масштабного реформирования в полиции.

В целом законопроект направлен на прекращение жестокости и повышение прозрачности в работе полиции, в частности – демократы требуют, чтобы стражи порядка не имели права применять удушающие приемы.

Авторы законопроекта предлагают создание базы данных о неправомерных действиях полиции, а полицейских обяжут носить камеру на форме.

Перед тем, как огласить законопроект, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в Сенате Чак Шуммер встали на одно колено на 8 минут и 46 секунд – именно столько полицейский держал колено на шее 46-летнего Джорджа Флойда.