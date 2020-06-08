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Премьер-министр Грузии заявил, что стране самой не справиться ни с вирусом, ни с кризисом

, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Премьер-министр Грузии заявил, что стране самой не справиться ни с вирусом, ни с кризисом
Тбилиси. Фото: pixabay.com

Ни одна отдельно взятая страна не может победить вирус или экономический кризис в условиях глобальной пандемии коронавируса. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в ходе заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что перед страной стоит главная задача – управлять процессом, провести адаптацию и контролировать ситуацию.

«Единственное, что мы можем сделать, это контролировать риски и распространение вируса», – сказал Гахария.

Он также отметил необходимость пограничного и внутреннего контроля, быстрое обнаружение и быстрое лечение. Этих же шагов, по его словам, требует и экономика.

«Ни одна отдельно взятая страна, особенно экономика страны наших масштабов, не может генерировать внутренний спрос, поэтому невозможно говорить о том, что Грузия сможет справиться с этим экономическим кризисом в одиночку», – заявил грузинский премьер, добавив, что «здесь мы зависим от глобальных тенденций».

ДВа

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