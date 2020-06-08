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В США нашли спрятанные в Скалистых горах сокровища на миллион долларов

, 19:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В США нашли спрятанные в Скалистых горах сокровища на миллион долларов
Сокровища. Фото: Pixabay

Неизвестный кладоискатель нашел в Скалистых горах в США сокровища Фенна – это сундук с драгоценностями.

Об этом сообщил сам Форрест Фенн – коллекционер и ветеран Вьетнамской войны. По словам 89-летнего Фенна, с ним связался некий мужчина, и объявил, что нашел бронзовый сундук с золотыми монетами, драгоценностями и другими ценными вещами общей стоимостью свыше 1 млн долларов. Фенн также заявил, что в подтверждение своих слов неизвестный прислал ему фотографию сундука.

Ветеран заявил, что не знает кладоискателя. Скорее всего, клад удалось найти, благодаря стихотворению из автобиографии пожилого американца «Страсть погони», написанного в 2010 году. В строках стихотворения, как говорит Фенн, была зашифрована подсказка, где искать клад.

Ранее он рассказывал, что спрятал клад, чтобы побудить людей погрузиться в мир дикой природы. Клад искали сотни тысяч человек.

ДВа

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