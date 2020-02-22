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На Бали нашелся огромный клад древнеримских монет и украшений

, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

На Бали нашелся огромный клад древнеримских монет и украшений
фото: pixabay

В Индонезии археологи, проводившие раскопки на острове Бали, обнаружили самый большой в Юго-Восточной Азии клад древнеримских монет и украшений.

Раскопки проводились в деревне Пангкунг Парук. Еще в 2009 году местный земледелец нашел на своем участке остатки древнего захоронения. В нем находился каменный саркофаг овальной формы. О находке он сообщил властям. В результате были организованы раскопки, которые прошли под патронажем Балийского института археологии. Всего было найдено четыре каменных саркофага с ритуальными предметами внутри. За прошедшие годы из захоронения было извлечено так много различных артефактов, что найденный клад археологи назвали беспрецедентным.

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