Трамп напомнил бывшему госсекретарю США о его «ответственности» за начало войны в Ираке

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8 июня 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент США Дональд Трамп, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп припомнил бывшему госсекретарю страны Колину Пауэллу, что именно он в большой степени несет ответственность за то, что США начали в Ираке войну.

Дональд Трамп назвал Колина Пауэлла тем самым упрямцем, который "в огромной степени" ответственен за то, что втянул Соединенные Штаты "в ужасные войны" на Ближнем Востоке. Трамп напомнил, что именно Пауэлл заявил, что у Ирака было оружие массового уничтожения, хотя это не соответствовало действительности.

Действующий американский лидер заметил, что экс-госсекретарь только что объявил, что намерен на выборах голосовать за "еще одного упрямца – сонного Джо Байдена".