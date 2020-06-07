Глава МИД Германии сравнил Трампа с популистами

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7 июня 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bild ам Sonntag

глава МИД Германии Хайко Маас, Kay Nietfeld/dpa

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас сравнил американского лидера Дональда Трампа с популистами во всем мире, пытающимися мобилизовать сторонников при помощи поляризации общества.

Маас напомнил, что ранее Трамп называл журналистов "врагами народа" и "низшей формой жизни". По словам дипломата, подобное поведение можно увидеть среди популистов во всем мире, которые поляризуют народ страны против отдельных групп. "Это очень опасно", – отметил глава МИД Германии.

Отметим, что ранее Хайко Маас подверг критике угрозы Дональда Трампа направить войска для подавления волны протестов, охвативших американские города после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.