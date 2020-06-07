Глава МИД Германии сравнил Трампа с популистами

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас сравнил американского лидера Дональда Трампа с популистами во всем мире, пытающимися мобилизовать сторонников при помощи поляризации общества.
Маас напомнил, что ранее Трамп называл журналистов "врагами народа" и "низшей формой жизни". По словам дипломата, подобное поведение можно увидеть среди популистов во всем мире, которые поляризуют народ страны против отдельных групп. "Это очень опасно", – отметил глава МИД Германии.
Отметим, что ранее Хайко Маас подверг критике угрозы Дональда Трампа направить войска для подавления волны протестов, охвативших американские города после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.