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Глава МИД Германии назвал Китай будущей супердержавой

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bild ам Sonntag.

Глава МИД Германии назвал Китай будущей супердержавой
глава МИД Германии Хайко Маас, Michael Kappeler/Keystone Press Agency

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в рамках беседы с журналистами назвал Китай будущей супердержавой. Дипломат призвал не ограничивать диалог с Пекином исключительно экономическими и торговыми вопросами.

Хайко Маас уточнил, что Китай в настоящий момент является крупнейшим торговым партнером Германии.

Министр также коснулся темы обвинений КНР в сокрытии обстоятельств происхождения COVID-19. По его словам, в мире есть много стран, которые в первые недели распространения коронавируса нового типа допустили ошибки. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что в данном вопросе необходима полная прозрачность, чтобы можно было установить точное происхождение коронавирусной инфекции. Он убежден, что это и в интересах Китая.

ЕТ

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