Глава МИД Германии назвал Китай будущей супердержавой

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в рамках беседы с журналистами назвал Китай будущей супердержавой. Дипломат призвал не ограничивать диалог с Пекином исключительно экономическими и торговыми вопросами.
Хайко Маас уточнил, что Китай в настоящий момент является крупнейшим торговым партнером Германии.
Министр также коснулся темы обвинений КНР в сокрытии обстоятельств происхождения COVID-19. По его словам, в мире есть много стран, которые в первые недели распространения коронавируса нового типа допустили ошибки. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что в данном вопросе необходима полная прозрачность, чтобы можно было установить точное происхождение коронавирусной инфекции. Он убежден, что это и в интересах Китая.