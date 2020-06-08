Джонсон пообещал наказать всех протестующих, которые нападают на полицию

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8 июня 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал важное заявление. Политик пообещал наказать всех участников акций протеста в стране, которые позволили себе нападения на сотрудников полиции.

Британский премьер-министр уточнил, что граждане имеют право устраивать мирные протесты с соблюдением социальной дистанции. Однако, по словам Бориса Джонсона, ни у кого нет оснований и прав для нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что демонстрации, подорванные бандитизмом, являются предательством дела, которому они должны служить.

Напомним, многие британцы поддержали протесты, которые возникли в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.