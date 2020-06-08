В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих против жестокости полиции

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8 июня 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Seattle times

машины полиции, pixabay.com

Утром в понедельник, 8 июня, стало известно, что в городе Сиэтл, расположенном в американском штате Вашингтон, автомобиль въехал в толпу граждан, которые протестовали против жестокости полиции.

Впоследствии водитель вышел из машины и открыл огонь. Сообщается, что в результате случившегося пострадал по меньшей мере один человек.

В департаменте полиции Сиэтла уточнили, что подозреваемого в нападении на людей задержали, а пострадавший был госпитализирован.

Напомним, ранее в разных городах США начались протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе из-за действий полиции.