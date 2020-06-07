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Протестующие вновь начали громить витрины в центре столицы США

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Протестующие вновь начали громить витрины в центре столицы США
сотрудник Нацгвардии в Вашингтоне, PPI/Keystone Press Agency

В центре столицы Соединенных Штатов Америки Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины. Люди вышли на улицы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий сотрудников полиции.

Группа из трех человек в 23.00 по местному времени (6.00 по Москве) разбила витрину кафе в Национальном здании прессы, которое расположено недалеко от Белого дома и попыталась попасть внутрь. Участники беспорядков несколько раз бросили в стекло металлическую урну.

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, но нарушители скрылись. До этого акции протеста носили в Вашингтоне мирный характер.

Ранее сегодня президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что количество участников протестов в столице страны в субботу, 6 июня, оказалось меньше, чем предполагалось.

 

ЕТ

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