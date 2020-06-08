Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило семь миллионов

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8 июня 2020, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

анализ крови, Marijan Murat/dpa

В мире количество случаев заражения коронавирусом нового типа к настоящему моменту превысило семь миллионов. Соответствующую информацию предоставил в ночь на понедельник университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на 04.50 по московскому времени, число случаев заражения COVID-19 во всем мире составило 7 006 436. С начала пандемии скончались по меньше мере 402 120 инфицированных. Выздоровели в общей сложности 3 133 664 человека.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано на территории США – 1 940 468. В этой стране также выявлено более 110 тысяч смертельных исходов среди людей с коронавирусной инфекцией.