В Минздраве дали советы переболевшим коронавирусом россиянам

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7 июня 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Соблюдать меры профилактики против COVID-19 надо даже тем, кто уже переболел, антитела не всегда гарантируют защиту от повторного заражения, посоветовала главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Малинникова подчеркнула, что все россияне должны осознать, что от каждого зависит благополучие относительно снижения распространения COVID-19. При этом она отметила, что сегодня можно говорить, что система российского здравоохранения справляется с ситуацией.

Елена Малинникова заявила, что Россия «пережила сначала подъём заболеваемости, выход на плато — и постепенное уменьшение числа вновь заболевших».

Обязательно ношение масок при посещении магазинов, а также во время езды в транспорте, где находится большое количество людей. Родители, по словам доктора, просто обязаны проводить беседы с детьми об опасности заражения, чтобы дети понимали, как серьезна угроза при несоблюдении правил личной гигиены.

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в пятницу, 5 июня, в рамках беседы с журналистом заявил, что расслабляться из-за ситуации с коронавирусом пока не стоит.