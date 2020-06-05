Мурашко заявил, что «не стоит расслабляться» в ситуации с COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в пятницу, 5 июня, в рамках беседы с журналистом оценил текущую ситуацию с коронавирусом нового типа.
Михаил Мурашко, отвечая на вопрос Наили Аскер-Заде, стоит ли расслабляться в ситуации с COVID-19, ответил кратко: "Однозначно нет".
Напомним, ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис признала, что пандемия коронавируса нового типа в России достигла плато, однако гражданам следует по-прежнему соблюдать меры безопасности.