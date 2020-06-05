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Онколог назвал симптомы рака, которые «легко спутать» с COVID-19

, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

Онколог назвал симптомы рака, которые «легко спутать» с COVID-19
COVID-19, pixabay.com

Онколог Иван Карасев сообщил, что у рака и коронавируса нового типа есть несколько общих симптомов. Эксперт назвал признаки онкологии, которые легко спутать с проявлениями коронавирусной инфекции.

Зачастую у пациентов с онкологией наблюдаются кашель, выделение мокроты, затрудненное дыхание, кровохарканье. В 75 процентах случаев развивается двусторонняя пневмония, острый респираторный дистресс-синдром (в 17 процентах случаев) и полиорганная недостаточность (в 11 процентах случаев).

Все вышеуказанные признаки "легко спутать" с заражением коронавирусом. Именно поэтому больным раком перед приходом в клинику следует сдать тест на COVID-19.

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