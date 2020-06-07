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Украинский адвокат предрекла скорый развал Украины

, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский адвокат предрекла скорый развал Украины
Татьяна Монтян, фото: youtube.com / Тетяна Монтян

Адвокат и правозащитник Татьяна Монтян рассказала, как убедилась в нежизнеспособности страны, пересекая пограничный пункт "Чоп" в Закарпатье. Наблюдая хаос, который там царит, она поняла - конец Украины близок.

На таможенном пункте просто "вытрушивают" транспорт с гастарбайтерами, а затем "обилетивают". Юрист указала, что люди проводят на КПП минимум 12 часов. Кроме того, карантинные мероприятия здесь не соблюдаются. Людей направляют в переполненные автобусы. Об этом она заявила в эфире своего YouTube-канала.

"Я уверена, что это (команда Владимира Зеленского) похоронная команда, которая нацелена на развал. И когда я была от этого далеко, потому что я всегда летала самолётом, а тут, окунувшись в жизнь простого народа, я поняла, что финиш реально близко. Я это ощутила на собственной шкуре", – возмутилась юрист.

Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей.

НС

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Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что кадровая политика президента Владимира Зеленского говорит о том, что он обманул своих избирателей, обещая избавляться от чиновников старой команды.

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