В Молдавии число заражений COVID-19 выросло до 9700

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7 июня 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

шитье масок, фото: pixabay.com

В Молдавии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 189, достигнув 9700. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Молдавии от COVID-19 вылечились 5638, скончался 341 пациент.

С 16 мая в стране действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Количество жертв коронавируса нового типа в мире к настоящему моменту превысило 400 тысяч. Соответствующую информацию в воскресенье, 7 июня, предоставил американский университет Джонса Хопкинса.