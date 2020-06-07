Количество жертв COVID-19 в мире превысило 400 тысяч

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7 июня 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

планета, руки врача, pixabay.com

Количество жертв коронавируса нового типа в мире к настоящему моменту превысило 400 тысяч. Соответствующую информацию в воскресенье, 7 июня, предоставил американский университет Джонса Хопкинса.

В общей сложности в мире скончались 400 013 человек, зараженных COVID-19. Вылечились и были выписаны из больниц 3 094 075 пациентов. Общее число инфицированных достигло 6 910 014.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. Заболевание изначально было зафиксировано на территории Китая, а впоследствии стремительно распространилось по всей планете.