В Берлине задержаны около ста участников акций протеста против расизма

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7 июня 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

акция протеста в Берлине, Stefan Zeitz via www.imago-image/www.imago-images.de

Не менее 93 участников акций протеста против расизма в Берлине были задержаны в субботу, 6 июня. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье сотрудники полиции столицы Германии.

Накануне в Берлине состоялась масштабная мирная акция протеста, в которой приняли участие около 15 тысяч человек. После ее окончания часть активистов устроила на соседней улице стихийный митинг, в рамках которого произошли небольшие столкновения с полицией.

В общей сложности из-за нарушения общественного порядка, сопротивления сотруднику полиции, нападения на полицейского, попытки освобождения задержанного человека, нарушения закона об инфекционной защите, а также нарушения неприкосновенности частной собственности были задержаны 93 гражданина.