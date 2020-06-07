Власти Китая рассказали, сколько тратят на лечение одного пациента с COVID-19

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7 июня 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

врачи в Китае, Li An/XinHua

Правительство Китая рассказало, какую сумму в среднем тратит на лечение одного пациента от пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа. Вспышка COVID-19 началась в декабре именно в КНР.

Согласно последним данным, власти тратят около 23 тыс. юаней (около 3,2 тыс. долларов) на лечение одного пациента с коронавирусом нового типа. Подчеркивается, что в отдельных критически тяжелых случаях эти расходы превышают 1 млн юаней (около 141 тыс. долларов).

К 31 мая центральное и региональные правительства КНР выделили на лечение пациентов с COVID-19, профилактические меры и прочие мероприятия по борьбе с эпидемией в общей сложности 162,4 млрд юаней (примерно 22,9 млрд долларов).