Власти Китая пообещали сделать вакцину от COVID-19 доступной всему миру

Аргументы Недели → В мире 13+

7 июня 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Жэньминь жибао

лаборатория, Nayra Halm/Keystone Press Agency

Министр науки и техники Китая Ван Чжиган в воскресенье, 7 июня, в рамках пресс-конференции заявил, что власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса нового типа доступной всему миру.

Ван Чжиган подчеркнул, что Пекин выполнит все обязательства, о которых заявлял председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По словам министра, в настоящий момент в разработке находятся сразу пять видов вакцин, причем некоторые из них уже проходят испытания. Он также выразил уверенность в том, что миру необходимо усилить сотрудничество в разработке препарата от COVID-19.