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Власти Китая пообещали сделать вакцину от COVID-19 доступной всему миру

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Жэньминь жибао

Власти Китая пообещали сделать вакцину от COVID-19 доступной всему миру
лаборатория, Nayra Halm/Keystone Press Agency

Министр науки и техники Китая Ван Чжиган в воскресенье, 7 июня, в рамках пресс-конференции заявил, что власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса нового типа доступной всему миру.

Ван Чжиган подчеркнул, что Пекин выполнит все обязательства, о которых заявлял председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По словам министра, в настоящий момент в разработке находятся сразу пять видов вакцин, причем некоторые из них уже проходят испытания. Он также выразил уверенность в том, что миру необходимо усилить сотрудничество в разработке препарата от COVID-19.

ЕТ

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