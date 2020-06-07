Власти Китая пообещали сделать вакцину от COVID-19 доступной всему миру

Министр науки и техники Китая Ван Чжиган в воскресенье, 7 июня, в рамках пресс-конференции заявил, что власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса нового типа доступной всему миру.
Ван Чжиган подчеркнул, что Пекин выполнит все обязательства, о которых заявлял председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
По словам министра, в настоящий момент в разработке находятся сразу пять видов вакцин, причем некоторые из них уже проходят испытания. Он также выразил уверенность в том, что миру необходимо усилить сотрудничество в разработке препарата от COVID-19.