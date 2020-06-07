Низкий уровень эпидемической угрозы объявлен во всех регионах КНР

Аргументы Недели → В мире 13+

7 июня 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

больница в Китае, Peng Ziyang/XinHua

В воскресенье, 7 июня, стало известно, что к настоящему моменту на территории Китая не осталось ни одного региона с высоким или средним уровнем угрозы распространения коронавируса нового типа.

С начала пандемии низкий уровень угрозы во всех регионах КНР объявлялся в начале мая.

За минувшие 24 часа власти Китая зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом и пять бессимптомных носителей этого заболевания. Известно, что пять случаев инфицирования являются ввозными – два были выявлены в провинции Шэньси, по одному – в провинциях Фуцзянь и Гуандун, а также в Тяньцзине.