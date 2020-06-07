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В Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом
сотрудники больницы в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За прошедшие сутки на территории Москвы скончались 55 пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Подчеркивается, что у всех 55 пациентов, скончавшихся за минувшие 24 часа в Москве, была подтверждена пневмония, а тест показал наличие коронавируса нового типа.

Сотрудники оперативного штаба напоминают, если человек чувствует любые симптомы ОРВИ, ему следует оставаться дома и вызвать врача, а не заниматься самолечением, поскольку это может угрожать здоровью не только самого гражданина, но и окружающих.

ЕТ

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