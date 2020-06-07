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Доктор Комаровский дал совет людям, переболевшим COVID-19

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

Доктор Комаровский дал совет людям, переболевшим COVID-19
пробирки, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал совет людям, которые переболели коронавирусной инфекцией. По словам доктора, они по-прежнему могут являться переносчиками заболевания и заражать других.

Евгений Комаровский уточнил, что даже излечившийся от COVID-19 человек может передать вирус другим, если будет "везде ходить и хвататься за все подряд".

Доктор не исключил, что перенесший коронавирус гражданин может взяться за дверную ручку, которую ранее трогал инфицированный человек, затем поздороваться с кем-то за руку и передать заболевание. Именно поэтому врач призвал переболевших быть осторожными, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

ЕТ

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