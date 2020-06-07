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На Украине количество случаев заражения COVID-19 приблизилось к 27 тысячам

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Украине количество случаев заражения COVID-19 приблизилось к 27 тысячам
метро в Киеве, Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency

На территории Украины количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки увеличилось на 485. Общее количество заболевших в стране с начала эпидемии составило 26 999.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье уточнил, что среди новых зараженных 29 детей и 24 медработника. Госпитализированы были 109 человек. За минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 11 летальных случаев. 242 пациента вылечились.

Максимальное количество заболевших выявлено во Львовской и  Черновицкой областях, а также в Киеве.

ЕТ

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