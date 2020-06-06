В Японии придумали маски для защиты от коронавируса в бассейне

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6 июня 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

бассейн, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Японская компания Konami Sports начала выпуск масок для защиты от коронавируса в бассейне, информирует агентство «Асахи». После открытия бассейнов в стране они стали пользоваться большим спросом.

Маски сделаны из прозрачного материала, который не соскальзывает с лица в воде. Необходимость создания масок была обусловлена тем, что во время общения с подопечными в бассейнах тренеры по плаванию должны были общаться с пловцами так, чтобы они услышали своих наставников.

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