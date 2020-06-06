В Китае оценили вкус российской колбасы

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6 июня 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sina

фото: салями, pixabay.com

Китайские СМИ рассказали, что местные жители обожают есть российскую колбасу. Автор объяснил, что в Поднебесной с восторгом вспоминают вкус продукта, который хоть раз, но пробовали.

В статье говорится, что в КНР часто говорят о «невероятно знаменитых длинных палках русской колбасы». Автор отметил, что в Китае есть разные сорта данного продукта, но они кардинально отличаются. По его мнению, их колбасы чаще всего сделаны из постного мяса и имеют слабо выраженный вкус, а также содержат большое количество крахмала, когда в России все наоборот. Кроме того, купить настоящий продукт – дорогое удовольствие, пояснил он.

«Они [русские] разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными … раз попробовав, вы никогда не забудете ее вкус», - подчеркнуто в материале.

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